Межведомственная комиссия по поддержке участников СВО и членов их семей создана в Дагестане по поручению Главы РД Сергея Меликова

Её состав своим постановлением 31 марта утвердил Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Комиссия образована в целях координации деятельности органов исполнительной власти Республики Дагестан, администраций муниципалитетов по вопросам, связанным господдержкой участников специальной военной операции членов их семей.

Основными задачами Комиссии являются:

содействие участникам СВО и членам их семей в предоставлении социальных гарантий и получении мер соцподдержки, а также в организации лечебно-оздоровительных и реабилитационных мероприятий; координация вопросов адаптации инфраструктуры организаций здравоохранения и социального обслуживания под нужды участников СВО; межведомственное взаимодействие по вопросам организации общественных мероприятий, направленных на увековечение памяти участников спецоперации.

В состав комиссии вошли руководители министерств и ведомств, представители волонтерских, общественных, религиозных организаций, участники СВО и др.