Межрегиональный фестиваль «Платок — символ мира и душа народа» пройдёт в конце сентября в Махачкале

27 сентября в столице Дагестана состоится праздник творчества «Платок — символ мира и душа народов». Межрегиональный фестиваль приурочен Году культурного наследия народов России и проводится с целью укрепления культурных коммуникаций, демонстрации неповторимой красоты национального платка, национальные традиции.

Предположительно, в мероприятии примет участие почти тысяча человек, в числе которых представители женсовет республики, деятелей культуры, мастеров художественного творчества, а также представителей министерств, ведомств, творческих союзов Республики Дагестан. Гостями фестиваля станут представители Москвы, субъектов Северо-Кавказского округа, Оренбургской, Московской и Волгоградской областей.