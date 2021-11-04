Межнациональная семья – счастливая страна!

Ежегодно, 4 ноября вся страна отмечает – День единства народов. Так как дата является знаменательной для государства, 4 ноября объявлен выходным днем. Россия многонациональная страна, единение и сплочение народа одна из важных задач стоящая перед руководством.

По регионам России в эти день проходят различные мероприятия и Дагестан не исключение. Как сообщают представители Министерства по национальной политике и делам религий Республики Дагестан в рамках празднования Дня народного единства (4 ноября) организует онлайн-акции.

Онлайн фотофлешмоб «Папа, мама, я – многонациональная семья». В рамках флешмоба участники размещают на своих страницах в Instagram фотографии с семьями, члены которых представляют разные национальности, под обязательными хештегами #ПапаМамаЯМногонациональнаясемья #многонациональнаясемья #МыРоссия #ДагестанРоссия.

В Дагестане особое внимание уделяется семье и сохранению традиций. Если раньше, среди жителей, редко наблюдались межнациональные браки, то на сегодняшний день, для региона это не является новшеством, а наоборот, ежегодно количество таких браков только увеличивается. Так и было с героями нашей статьи. Он русский, который жил в г. Кемерово, она аварка проживающая в Махачкале. Казалось бы, что их союз невозможен, но так получилось, что молодые люди связали себя узами брака и создали крепкую ячейку общества. Жила Патимат вместе с мужем в далекой Сибири. Солнечный Дагестан для девушки сменился холодным сибирским климатом, но даже это радовало ее. С родными Патимат постоянно переписывалась в социальных сетях, тоску от разлуки они особо не чувствовали, так как твердо знали, их дочь, сестра в хороших и надёжных руках. Максим, а по-дагестански его назвали Магомедом, увлекся культурой и традициями Дагестана, а чуть позже стал изучать родной язык жены – аварский. Так и зародилась счастливая межнациональная семья.

Именно через такие семьи и союзы, мы узнаем больше о тех, кто проживает на территории великого государства. Узнаем о быте, культуре и традициях тем самым укрепляя межнациональную любовь.

Источник: ЦУР