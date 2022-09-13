Общество

Международный молодежный форум «Каспий – 2022» стартовал в Дагестане

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12 сентября на базе отдыха «Прибой» в городе Избербаш стартовал Международный молодежный форум «Каспий–2022».

«В этом году мы получили более 2000 заявок от желающих принять участие в форуме. Отбор прошли около 400 человек. Их ждёт насыщенная образовательная программа по пяти направлениям: патриотическое воспитание; добровольчество; управление проектами; медиа просвещение и информационная безопасность; ПроЛидерство, альтернативные площадки и грантовый конкурс», — рассказал директор форума Иса Рамазанов.

В день старта участники форума для знакомства с командами и кураторами прошли спортивно-патриотический квест.

Отметим, что молодежный форум «Каспий – 2022» организован Министерством по делам молодежи Республики Дагестан при поддержке Правительства РД и содействии Федерального агентства по делам молодежи.

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