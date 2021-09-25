Международный молодежный форум «Каспий – 2021» открылся в Дагестане

25 сентября начался Международный молодежный форум «Каспий – 2021». Он проходит на базе отдыха «Прибой». В этом году он отличился рекордным числом заявок — свыше 1,5 тысячи представителей молодёжи со всех регионов страны.

Всего будет организовано четырнадцать образовательных площадок, выставочная и добровольческая площадки. Форум посетят представители зарубежных стран: Сербии, Азербайджана, Египта и Сирии.

Впервые на форуме будет организован грантовый конкурс. На реализацию проектов участники конкурса смогут получить до одного миллиона рублей.