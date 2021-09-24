Международный межрелигиозный молодёжный форум пройдёт в Дагестане

С 26 сентября по 3 октября 2021 года на базе образовательного центра «Солнечный берег» пройдёт VIII Международный межрелигиозный молодёжный форум.

Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан, Муфтият Республики Дагестан, Махачкалинская епархия и ЦРО иудейских общин Республики Дагестан проводят форум с целью объединения усилий органов власти и традиционных конфессий в профилактике и противодействии распространению идеологии терроризма в молодежной среде.

Задачами форума являются предоставление молодежи условий совместного интеллектуального, творческого и спортивного досуга, а также знакомство с практиками других регионов страны и Ближнего зарубежья в сфере профилактики идеологии терроризма.

В форуме примут участие известные государственные и общественные деятели, представители научной интеллигенции и экспертного сообщества, богословы, занимающиеся вопросами профилактики идеологии терроризма и экстремизма, как из регионов РФ, так и из зарубежных стран (Сирия, Египет, Белоруссия и т.д.), а также около 200 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет из регионов России, стран Ближнего зарубежья.