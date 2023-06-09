Международный коридор «Север-Юг» становится одним из важнейших торговых маршрутов Евразии

Такое мнение высказал руководитель республики Сергей Меликов на расширенном заседании Российского союза промышленников и предпринимателей.

Он напомнил, в середине мая подписано соглашение с иранскими партнерами о прокладке участка железной дороги «Решт – Астара», который позволит связать российские порты на Балтике и северных морях с иранскими портами в Персидском заливе.

По расчетам, полноценный запуск данного маршрута позволит обеспечить ежегодный транзит до 30 млн тонн грузов.

«И как мы понимаем, они пойдут через Дагестан. С учетом того, что железнодорожный транспорт – это лишь одна из составляющих коридора «Север-Юг», становится очевидной огромная роль Дагестана в развитии международных маршрутов», — сказал глава Дагестана.