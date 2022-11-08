Международный форум «Школа молодого теолога» проходит в Дагестане

В эти дни в Дагестане проходит Второй международный форум «Школа молодого теолога». В мероприятии принимают участие около 90 студентов российских вузов, изучающих православную и мусульманскую теологию, а также около 20 экспертов из России, Сирии, Йемена, Палестины и Ливана.

В рамках форума участники отправятся в экспедицию к древнему мусульманскому кладбищу «Кырхляр» и к армянской церкви XIX века в Дербенте. В этих исторических местах молодые специалисты проведут исследовательскую работу. Форум пройдет в течение семи дней. В первый день для студентов с лекцией выступили зарубежные эксперты.

Организатором форума выступает Дагестанский гуманитарный институт при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования, а также Муфтията Республики Дагестан.