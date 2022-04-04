С 11 по 17 апреля 2022 года в Кузбассе впервые пройдет Международный фестиваль «Ночь Юрия Гагарина». Это масштабное событие приурочено к празднованию годовщины величайшего события современности – первого полета человека в космос. Кемеровская область – Кузбасс неслучайно станет местом проведения фестиваля, регион – малая Родина двух выдающихся космонавтов Алексея Леонова и Бориса Волынова, их прославленными именами названы аэропорты в крупнейших городах Кузбасса – Кемерово и Новокузнецке.

В программу насыщенной фестивальной недели войдут разнообразные мероприятия в онлайн- и офлайн-форматах для детей и взрослых: «Космический урок» — прямое включение с космодрома Байконур, международные онлайн олимпиады, диктанты, квизы, акции, флешмобы и др.

Полную информацию о мероприятиях, которые пройдут в рамках фестиваля, — на сайте Министерства образования Кузбасса по ссылке https://образование42.рф/%D0%BD%D0%BE%…%B8%D0%BD/.

К участию в фестивале приглашаются все желающие.