Общество

Международная олимпиада по финансовой безопасности

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Федеральной службой по финансовому мониторингу совместно с Министерством просвещения Российской Федерации и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации проводится Международная олимпиада по финансовой безопасности (далее — Олимпиада).

Целями Олимпиады являются популяризация финансовой безопасности как нормы жизни и формирование у молодежи нового типа мышления: от финансовой безопасности личности к безопасности государства.

Участниками олимпиады являются школьники 8-10 классов, студенты колледжей и ВУЗов. Победители и призеры получают возможность поступления без экзаменов в ВУЗы участники Международного сетевого института в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также возможность приоритетного трудоустройства.

Количество участников Олимпиады ежегодно увеличивается. Так, в 2021 году в ней принимали участие представители 7 стран, в 2022 году — представители 12 стран, в том числе стран БРИКС. В 2023 году планируется участие представителей уже из 15 стран.
Финальный этап Олимпиады традиционно проходит на площадке Образовательного центра «Сириус» (г. Сочи).

Северо-Кавказский федеральный округ принимает активное участие в Олимпиаде. В 2022 году округ на финальном этапе представляли 12 студентов и 12 школьников, из которых 1 стал призером (из Ставропольского края).

В настоящее время реализуется I этап Олимпиады. Проведен Всероссийский тематический урок «Финансовая безопасность личности в сети Интернет» для учащихся 8-10 классов общеобразовательных организаций.

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