Во вторник, 22 сентября 2021 г., в НОК «Журавли», г. Махачкала состоится Международная научно-практическая конференция «Пути преодоления COVID-19 и его последствий», приуроченная к завершению второго этапа Всероссийской благотворительной акции «Слава врачам и ученым», в рамках которой в НОК «Журавли» прошли реабилитацию более 1000 российских врачей и ученых, противостоящих ковид.

Конференция пройдет в очно-дистанционном формате. В рамках мероприятия в 15.00 ч. состоится открытие первой в мире скульптурной композиции «Врачам и ученым, борющимся с COVID-19».

В конференции примут участие ведущие российские и зарубежные ученые, среди которых один из основоположников российской школы пульмонологии академик Чучалин А.Г., член-корр. РАН Мацкеплишвили С.Т., лекции которого, как отмечают дагестанские врачи, «перевернули подход к лечению ковид в Дагестане», и который в пик эпидемии участвовал в телемостах-междисциплинарных консилиумах по тяжелым больным, бесплатно консультируя дагестанских врачей; член-корр. РАН, профессор МГУ, Физ-Теха и Университета Пенсильвании Атауллаханов Ф.И., чьи исследования по свертываемости крови получили мировое признание; академик РАН Караулов А.В, ведущий советский российский — иммунобиолог, директор Института биомедицинских исследований терапии, академик РАН Пузин С.Н. российских учёных-специалистов и один из ведущих советских и области медико-социальной реабилитации, и другие академики и ученые из стран мира.

Организаторами конференции являются МГУ имени М.В. Ломоносова, Министерство здравоохранения РД, ДГМУ и НОК «Журавли».

Контактное лицо для дополнительной информации: Аминат Магомедова. 89166425112