Экономика

Международная конференция, посвященная развитию племенного животноводства, состоялась в ДагГАУ

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Руководитель регионального сельскохозяйственного ведомства Баттал Батталов принял участие в работе Международной научно-практической конференции по вопросам развития племенного животноводства. Мероприятие состоялось в ДагГАУ в рамках реализации соглашения о сотрудничестве аграрного университета и российско-германского предприятия «Самарский племенной центр». В работе конференции «Инновационные технологии разведения голштинской породы селекции Оснабрюкской ассоциации племенного животноводства» приняли участие специалисты из Дагестана, Самары и Германии.

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