Международная богословская конференция прошла на Цитадели Нарын-кала города Дербента

Международная богословская конференция «Религия в современном информационном пространстве: национальные и интернациональные аспекты» состоялась сегодня, 28 мая, на цитадели Нарын-кала в городе Дербенте, тем самым символизируя единство всех наций и конфессий страны и республики.

Для ее участия прибыли гости из-за рубежа, представители органов государственной власти, научная интеллигенция, общественность.

Открыл конференцию министр по национальной политике и делам религий республики Энрик Муслимов. Он передал приветствие участникам конференции и форума от имени Главы РД Сергея Меликова и отметил, что проведение конференции в древнем городе Дербенте примечательно, поскольку город является колыбелью цивилизаций, историческим центром распространения религиозных и культурных ценностей народов Дагестана.

«Здесь все сплетено: и исторические, и духовные, и нравственные корни в одно целое. Это город трёх религий. В Россию все они пришли именно с города Дербента. Поэтому конференция и этот форум очень символичны, что проходят именно здесь. Всевышний дал нам сегодня эту возможность», – подчеркнул Муслимов.

С приветствием выступил заместитель Муфтия РД Ахмад Магомедов. Он передал приветствие от имени Муфтия РД, шейха Ахмада Афанди и отметил важность данного мероприятия для укрепления единства народов России.

«В современном мире мы сталкиваемся постоянно с новыми и новыми проблемами, в том числе терроризм, экстремизм, нетрадиционные ценности. Весь негатив в основном исходит посредством информационного пространства. Идут сильные нападки на наши духовно-нравственные традиционные ценности. Важно на это реагировать и работать в этом направлении», – отметил Магомедов.

С наставлениями к присутствующим обратился гость из Ливана шейх, доктор Хилал Ахмад Туркманий, председатель Исламского центра аль-Мажд, имам соборной мечети Тарабулус г. Триполи.

Интересным было выступление иеромонаха Григория (Матрусова), председателя Экспертного совета при Патриархе Московском и всея Руси по взаимодействию с исламским миром. Он процитировал аяты священного Корана и отметил, что нас всех объединяет призыв к покорности Всевышнему, общая древняя история и одно будущее.

О влиянии интернета на жизнь современного человека и умении использовать современные технологии для распространения идей добра и работе с верующими говорил Сергей Киришов (Йонтен-гелюнг), член Общественной палаты Российской Федерации, руководитель администрации Центрального хурула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Поблагодарил всех защитников Отечества, в числе которых немало дагестанцев, отстаивающих свободу и независимость России, искореняющих фашизм и неонацизм Муфтий Луганской народной республики Эльдар Гамбаров.

Тему продолжил архимандрит Макарий (Любавцев) из г. Луганска. Он рассказал о том, как дьявольские идеи и ценности пытается нам навязать Запад. Он также поблагодарил воинов, которые на передовой принимают участие в СВО.

Шейх, доктор Абдулфаттах аль-Бизм, муфтий Дамаска, ректор Исламского института, процитировал аяты Корана и хадисы, смысл которых сводится к тому, что мы все разные, но должны жить в мире и согласии как одна семья, уважать и ценить друг друга, не совершая насилие.

Министр по национальной политике и делам религий Энрик Муслимов, комментируя выступление гостей из арабских стран, напомнил, что именно г. Дербент был центром распространения иудаизма, христианства и ислама. Он рассказал о проводимой работе по воспитанию подрастающего поколения в духе мира и согласия, а также в любви к родине.

«Дагестан – самая многонациональная республика, но языком межнационального общения является русский», – подчеркнул министр. Он процитировал великого поэта Расула Гамзатова, который сказал, что, если бы не русский язык, он остался бы поэтом одного народа.

Э. Муслимов также разъяснил участкам конференции о целях и задачах специальной военной операции, которая сейчас проходит.

Перед собравшимися также выступили шейх, доктор Амжад Рашид, ректор Исламского института, декан факультета аш-Шафии университета Амман (Иордания), шейх Саиф Али Мохамед Аль-Асри, доктор шариатских наук, профессор (Йемен). Они говорили об облагораживании своих нравов, поклонению Всевышнему и стремлении совершать доброе и благое.

Пресс-служба ДГИ