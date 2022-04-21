Между вице-премьерами Дагестана официально распределены обязанности

Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов.
Алиев Р.А.: финансово-экономический блок, территориальное развитие.
Мажонц М.Л.: топливно-энергетический комплекс, ЖКХ, строительство и архитектура.
Газимагомедов Р.К.: промышленность, торговля, цифровизация, транспорт.
Джафаров Р.Д.: национальная политика, религиозные отношения, гражданская оборона, СМИ.
Казиев М.Н.: здравоохранение, трудовые отношения и занятость.
Телякавов М.П.: образование, молодежная политика, культура, туризм.
Эминов З.Э.: управление госимуществом, земельно-правовые отношения.