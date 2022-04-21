Политика

Между вице-премьерами Дагестана официально распределены обязанности

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Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Алиев Р.А.: финансово-экономический блок, территориальное развитие.

Мажонц М.Л.: топливно-энергетический комплекс, ЖКХ, строительство и архитектура.

Газимагомедов Р.К.: промышленность, торговля, цифровизация, транспорт.

Джафаров Р.Д.: национальная политика, религиозные отношения, гражданская оборона, СМИ.

Казиев М.Н.: здравоохранение, трудовые отношения и занятость.

Телякавов М.П.: образование, молодежная политика, культура, туризм.

Эминов З.Э.: управление госимуществом, земельно-правовые отношения.

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