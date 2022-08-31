Между лекарствами и денежной компенсацией

В течение всей жизни человеку приходится делать выбор. Зачастую, принимая то или иное решение, мы не всегда осознаем его важность или не задумываемся о компенсациях. На первый взгляд, выбор между набором социальных услуг (НСУ) и денежной компенсацией не кажется судьбоносным и люди все чаще выбирают денежное пособие. Но правильно ли это?

Так сложилось, что мы начинаем задумываться о своем здоровье только в том случае, когда болезнь уже настигла. Заботиться о себе, стараться предупредить недуги — не в наших правилах. То же можно сказать и о решении заменить лекарства денежным пособием.

В тот момент, когда самочувствие человека не доставляет ему особого беспокойства, хронические заболевания не обостряются и не прогрессируют, ему легко поддаться соблазну заменить натуральные льготы денежным пособием.

Пациент, имеющий право на льготное обеспечение лекарствами, отказываясь от набора социальных услуг в пользу денежной компенсации, обычно не задумывается о последствиях. Но как только состояние здоровья ухудшается, обостряются хронические заболевания, приобретая затяжной характер, требующий длительного лечения и множества лекарств, или появляются новые заболевания, возникает понимание того, что для полноценного лечения денежной компенсации недостаточно и винить в этом приходится только себя.

Наблюдая на практике много примеров необдуманного отказа от набора социальных услуг, в случае ухудшения здоровья, покупать необходимые медикаменты льготникам приходится за свой счет. Возможно, сейчас стоимость получаемых препаратов не превышает суммы денежной компенсации, но после отказа от НСУ в пользу монетизации и с течением времени цена может резко повыситься.

Предоставление социальной помощи гарантировано государством. Набор социальных услуг (НСУ) — это перечень социальных услуг, предоставляемых отдельным категориям граждан в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи».

НСУ дает право на:

— бесплатное получение лекарственных препаратов по рецептам врача;

— бесплатное санаторно-курортное лечение;

— бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Государство предоставляет возможность выбора между НСУ и денежной компенсацией их стоимости.

Пока здоровье человека не доставляет ему особого беспокойства, и хронические заболевания не обостряются и не прогрессируют, человеку легко поддаться соблазну заменить НСУ денежной компенсацией.

Как только состояние ухудшается, и болезнь приобретает затяжной характер, требующий длительного лечения и множества лекарств, становится очевидным, что денежной компенсации для лечения недостаточно, особенно при онкологических заболеваниях, сахарном диабете, бронхиальной астме, ревматоидном артрите, хронической почечной недостаточности и т.п.

Граждане, отказавшиеся от получения полного набора социальных услуг, либо от его лекарственной составляющей, не смогут получать бесплатно необходимые препараты, и у них возникнет необходимость их приобретения за собственные средства. Такая нагрузка для семейного бюджета может оказаться непосильной.

Если Вами был сделан выбор в пользу денежной компенсации НСУ и Вы убедились, что он был неправильным, Вам необходимо знать: восстановить право на получение НСУ возможно только после подачи соответствующего заявления в Пенсионный фонд.

В случае отказа от НСУ лекарственные средства для продолжения курсового лечения после выхода из больницы Вы будете приобретать за собственные деньги, а не получать бесплатно.

Сохранение права на обеспечение необходимыми лекарственными препаратами позволит получить необходимую лекарственную помощь, в том числе и обеспечение дорогостоящими лекарственными средствами, что в свою очередь защитит от дополнительных расходов на лекарственные препараты, затраты на которые могут не соответствовать вашим доходам.