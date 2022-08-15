Между Дагестаном и Иркутской областью планируется подписание соглашения о социально-экономическом сотрудничестве

Депутат Госдумы Султан Хамзаев с рабочей командировкой прибыл в Иркутскую область. В ходе встречи губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» обсудили вопросы взаимодействия по укреплению общественного здоровья, в том числе профилактики табакокурения и употребления алкоголя в молодежной среде.

Парламентарий указал, что в рамках Федерального проекта «Трезвая Россия» с нового учебного года в области будут запущены «Уроки Трезвости», направленные на популяризацию норм здорового образа жизни: «Пообещал со своей стороны организовать соответствующий обучающий семинар для педагогов. Также передал губернатору аналитическую справку мониторинг ситуации в сфере антиалкогольной, антинаркотической работы, проводимой в регионе за последние 6 лет, в динамике всей страны», – отметил лидер движения «Трезвая Россия».

Руководитель Иркутской области отметил возможности взаимовыгодного сотрудничества с Республикой Дагестан. По словам губернатора в ближайшей перспективе между субъектами планируется подписание соглашения о социально-экономическом сотрудничестве.

«Глава Республики Дагестан Сергей Алимович Меликов выстраивает качественные рабочие взаимоотношения с другими регионами России. Наша задача в этом помогать», – отметил Хамзаев.