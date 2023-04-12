Меценаты из Новолакского района отправили очередной гуманитарный груз для военнослужащих в зону СВО

Накануне несколько военных машин с новолакского кольца направились в зону спецоперации.

Машины были загружены очередной партией гуманитарной помощи для наших военнослужащих, которые защищают рубежи страны и мирных жителей Донбасса, помогают победить неонацизм на Украине.

На этот раз спонсоры – владелец магазина детских игрушек «Маленькая страна» Ахмед Ордашев и владелец шинного центра «Вианор», депутат Райсобрания Новолакского района Аслодин Аслудинов вместе со своими братьями направили питьевую воду и картофель. Оба спонсора – жители села Гамиях Новолакского района.

Отметим, в последнее время все больше граждан проявляют желание оказать помощь военнослужащим, участникам СВО. Выражаем благодарность всем тем, кто проявляет свое милосердие, поддержку и помощь нашим военнослужащим в это непростое для всех нас время.