Меценаты из Новолакского района награждены благодарностями за оказанную гуманитарную помощь военнослужащим в зоне СВО

Жители села Гамиях – депутат Райсобрания депутатов МО «Новолакский район» Аслодин Аслудинов и директор магазина детских игрушек «Маленькая страна» в Хасавюрте Шайихмагомед Ордашов, накануне, получили благодарности от войсковой части в знак оказанной поддержки в виде гумпомощи.

Ранее они направили в войсковую часть в зоне спецоперации, где служат многие их сельчане из числа контрактников, мобилизованных и добровольцев, около 20 тонн картофеля и питьевую воду.

Гуманитарная помощь распределена военнослужащими не только по подразделениям, но и среди жителей освобождаемых от неонацистов регионов.