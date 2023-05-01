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Меценаты из Новолакского района награждены благодарностями за оказанную гуманитарную помощь военнослужащим в зоне СВО

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Жители села Гамиях – депутат Райсобрания депутатов МО «Новолакский район» Аслодин Аслудинов и директор магазина детских игрушек «Маленькая страна» в Хасавюрте Шайихмагомед Ордашов, накануне, получили благодарности от войсковой части в знак оказанной поддержки в виде гумпомощи.

Ранее они направили в войсковую часть в зоне спецоперации, где служат многие их сельчане из числа контрактников, мобилизованных и добровольцев, около 20 тонн картофеля и питьевую воду.

Гуманитарная помощь распределена военнослужащими не только по подразделениям, но и среди жителей освобождаемых от неонацистов регионов.

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