Меценаты и благотворители получили награды от Сергея Меликова

Сергей Меликов встретился с представителями благотворительных организаций. Участники встречи говорили о взаимодействии власти и благотворительных организаций в социальной поддержке граждан, в том числе и во время пандемии коронавируса. В этой связи Меликов отметил важность добровольческого движения по всей стране.

На базе АО «Керамогранит Дагестан» при поддержке Министерства труда и социального развития был создан единый логистический центр гуманитарной помощи. Крупные фонды «Инсан», «Надежда» и «Чистое сердце» при помощи меценатов помогли 230 тысячам нуждающимся.

Во время акции «Мы вместе» из единого логистического центра направили 33 тысячи наборов продуктов во все районы и города. Помощь бедствующим оказывали и депутаты.

Сергей Меликов отметил большой вклад в благотворительность мецената Сулеймана Керимова. Глава республики отметил Благодарностями меценатов и руководителей благотворительных организаций, помогавших людям в период пандемии.