Общество

Меценат из Новолакского района отправил в зону СВО около 9 тонн гуманитарного груза

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Депутат районного Собрания депутатов Новолакского района Аслодин Аслудинов инициировал отправку гуманитарного груза для наших военнослужащих, участвующих в зоне спецоперации около 9 тонн картофеля.

На днях провести военный КамАз с гуманитарным грузом на Новолакское кольцо вышли как меценаты – братья Аслудиновы из села Гамиях Новолакского района, депутат из Гумбетовского района Гаджи Гамзатгаджиев, которые представляют шинный центр «Вианор», так и родственники воинов.

Все они объединились, централизованно собрали почти полный КамАз гуманитарного груза. В состав груза, кроме посылок от родственников для своих мужей, братьев, сыновей, привезли и коробочки от учащихся школ, от неравнодушных сельчан.

Отметим, что любая оказанная помощь, даже в небольшом размере, является огромной психологической поддержкой тем, кто находится на передовых рубежах, рискуя жизнью защищает территорию Российской Федерации, сохраняет мирное небо.

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