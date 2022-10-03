Методику расчета цены квадратного метра жилья для детей-сирот утвердят в Дагестане

В рамках заседания Оперативного штаба Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поинтересовался, на какой стадии исполнение поручения, данного Минстрою РД по разработке и утверждению методики (стандарта) определения рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения для обеспечения жильем детей-сирот в муниципальных образованиях республики.

«В начале июля мной было дано поручение разработать и утвердить методику определения рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в муниципалитетах региона для того, чтобы упорядочить данные вопросы. Прошло 3 месяца, методики нет, сегодня уже необходимо устанавливать стоимость на 4 квартал», — сказал премьер-министр.

В свою очередь, замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РД Залкип Залкипов прокомментировал, что на сегодняшний день методика определения рыночной стоимости одного квадратного метра разработана и направлена на рассмотрение курирующему отрасль вице-премьеру.

«С учетом полученных замечаний на этой неделе методика будет направлена на согласование в органы исполнительной власти и уже в ноябре текущего года Минстрой РД направит в Правительство республики утвержденный стандарт определения рыночной стоимости одного квадратного метра», — ответил Залкип Залкипов.