Методические рекомендации Минпромторга России в случаях введения режима обязательного использования средств индивидуальной защиты в субъектах Российской Федерации

В случае введения в субъекте Российской Федерации или на его отдельных территориях режима обязательного использования населением в общественных местах средств индивидуальной защиты (масок, перчаток и др.) (далее — СИЗ) рекомендуется:

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации:

1. До введения режима обязательного ношения СИЗ (масок, перчаток и др.) и в дальнейшем в течении всего периода осуществлять информирование населения субъекта Российской Федерации о необходимости соблюдения обязательных требований с использованием всех видов средств массовой информации.

2. В ходе информирования населения разъяснять цели введения режима обязательного ношения СИЗ, правила поведения во время действия данного режима, санкции, применяемые в период действия данного режима за нарушения.

3. Обеспечивать совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований организации торговли печатными информационными материалами о введении режима обязательного ношения СИЗ, о необходимости соблюдения населением обязательных требований (при наличии такой возможности).

4. Оказывать помощь по налаживанию сотрудничества организаций торговли, аптечных сетей с местными производителями СИЗ, в том числе осуществляющими продажу масок гигиенических.

5. Организовывать присутствие в пределах территории региона представителей органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, которые имеют право привлекать к ответственности нарушителей режима обязательного ношения СИЗ (при наличии такой возможности).

6. Не привлекать к ответственности представителей организаций торговли за нарушение посетителями объектов торговли режима обязательного ношения СИЗ в случае если представителями организаций торговли приняты меры по недопущению нарушения (посетителю рекомендовано использовать СИЗ, для пресечения нарушения возможно вызвать представителей правоохранительных органов, нарушителю не осуществляется отпуск товара на кассе).

В соответствии с частью 1 статьи 1.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Таким образом, привлечению к административной ответственности подлежит лицо, совершившее административное правонарушение.

Организациям торговли:

1. До введения режима обязательного ношения СИЗ размещать на территории торговых объектов, в том числе при входе в торговый объект, в торговом зале, печатные информационные материалы о введении режима обязательного ношения СИЗ, в том числе полученные от органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.

2. Осуществлять трансляцию аудио- и видео-материалов для населения информации о введении режима обязательного ношения СИЗ в торговых залах и об ответственности за нарушение данных требований.

3. Обеспечивать сотрудников организации торговли СИЗ (маски, перчатки).

4. В период подготовки к введению режима обязательного ношения СИЗ организовывать проведение инструктажей персонала и тренингов по порядку действий в отношении посетителей торгового объекта, в том числе нарушителей режима.

5. Проводить проверку технического состояния и работоспособности средств экстренного вызова при их наличии, определять способы и средства оперативного взаимодействия представителей организаций торговли с представителями органов внутренних дел.

6. При наличии заинтересованности налаживать сотрудничество с местными производителями на поставку СИЗ, в том числе масок гигиенических.

7. При наличии в продаже СИЗ организовывать их реализацию посетителям с соблюдением санитарных норм и правил.

8. При попытке прохода посетителя без СИЗ на территорию организации торговли представитель организации торговли осуществляет:

— информирование посетителя о возможности приобретения СИЗ при входе на территорию торгового объекта (при наличии такой возможности), а также на его территории (например, выделенная касса);

— в случае введения на территории субъекта Российской Федерации режима обязательного ношения СИЗ информирование посетителя о необходимости соблюдения обязательных требований и об ответственности за нарушение такого режима.

В случае несогласия посетителя исполнять такие требования, их нарушения, в том числе проникновения на территорию объекта торговли, представитель организации торговли, не вступая в конфликт с нарушителем, вправе вызвать представителей органов внутренних дел для пресечения нарушения.

9. В случае введения на территории субъекта Российской Федерации режима обязательного ношения СИЗ при обнаружении на территории торгового объекта посетителя, не использующего СИЗ, представитель организации торговли осуществляет информирование посетителя о необходимости соблюдения обязательных требований и об ответственности за нарушение такого режима.

В случае несогласия посетителя исполнять такие требования, представитель организации торговли, не вступая в конфликт с нарушителем, вправе отказать посетителю в обслуживании на кассе, вызвать представителей органов внутренних дел для пресечения нарушения.

Правоохранительным органам:

1. Осуществлять взаимодействие с представителями организаций торговли в части соблюдения населением режима обязательного ношения СИЗ, профилактики и предотвращения нарушений.

2. Осуществлять оформление факта правонарушения с проведением последующих действий в установленном порядке.

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