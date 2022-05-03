Месяц Рамадан 2022 года, каким он был

В священный для мусульман месяц Рамадан в Дагестане по традиции проводятся коллективные ифтары. «Шатер Рамадана» – это ежегодная акция от благотворительного фонда «Инсан», проводимая в дни священного месяца Рамадан. Ежедневно на ифтар и сухур в «Шатер Рамадана» на территории Центральной джума-мечети столицы приходит около 4 тысяч верующих. Шатры Рамадана открыли свои двери не только при мечетях столицы, но и в остальных городах и районах республики.

Глава Дагестана Сергей Меликов профинансировал проведение первого ифтара в главном шатре Рамадана центральной джума-мечети Махачкалы. По словам представителя фонда «Инсан», в текущем году площадь Шатра Рамадана в центральной джума-мечети Махачкалы была увеличена почти на 100 квадратных метров. Кроме того, внутри созданы дополнительные условия комфорта для разговляющихся.

Абдулмуслим Абдулмуслимов также взял на себя финансовые расходы на организацию ифтара в «Шатре Рамадана». 10 апреля премьер-министр Дагестана профинансировал расходы. В мероприятии принял участие председатель Муфтията Дагестана Мухаммад Майранов, руководители министерств и ведомств республики. Благотворительный ифтар в центральной мечети Махачкалы на свои средства организовали сотрудники Министерства здравоохранения Дагестана. Ужин после завершения дневного поста во время священного месяца Рамадан стал мерой поддержки верующим.

Более 30 тысяч медицинских работников республики, большинство из которых в этот месяц соблюдают мусульманский пост, находятся на своем рабочем посту.

Самый масштабный ифтар прошел на стадионе «Анжи Арена» 23 апреля, организованный Муфтиятом РД. Он собрал более 20 тысяч человек. Ифтар посетили Глава Дагестана Сергей Меликов и муфтий РД шейх Ахмад Афанди. В мероприятии также принимали участие гости республики: Муфтий Татарстана Камиль Хазрат Самигуллин, Муфтий Кировской области Зуфар Галиуллин, заместитель Муфтия Чечни Ансар Хетиев, заместитель Муфтия Карачаево-Черкесии Мухаммад Эркенов. Гостей этого события ждали выступления богословов, исполнение нашидов, а для детей были организованы площадки с бесплатными аттракционами. Были проведены розыгрыши: путевки в малый хадж – умру, iPhone 13 и другие ценные призы.

Глава Дагестана Сергей Меликов произнес речь на общереспубликанском ифтаре. Он отметил, что дагестанцы, большой численностью участвующие в спецоперации, сегодня находятся на передовой борьбы с нацизмом, сражаясь ради мирного неба над головой для всех нас. «Наши ребята, наши братья с оружием в руках отстаивают нашу безопасность. Давайте пожелаем им возвращения домой живыми и здоровыми. Те, кто ушел, вознеслись над нами. Это герои. Это те, кого Всевышний забрал к Себе для того, чтобы они подавали пример тем, кто сегодня подрастает и является нашей сменой», – сказал он. Коллективный ифтар также прошел для СМИ в столице Дагестана. Организатор мероприятия – Муфтият республики. Руководитель Агентства информации и печати РД Абдуразак Джамалутдинов отметил, что СМИ продолжит совместную работу: «Мы и дальше будем вместе решать вопросы, которые стоят перед нами, требуют нашего внимания и решения». В Республиканском лицее-интернате «Центр одаренных детей» для учащихся и учителей провели коллективный ифтар.

Директор центра Шаганэ Баймурзаева обратилась к присутствующим с призывом быть сплоченными и добрыми друг к другу в это непростое время. В шатре Рамадана благотворительный ифтар провел двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев. Расходы на организацию одного дня он взял на себя. Мэрия Махачкалы провела коллективный ифтар для педагогов Махачкалы. В нем приняли участие более 80 учителей – это ветераны педагогической сферы и молодые педагоги. «Для меня представители этой профессии – особенные люди, я сам вырос в семье педагога – моя мама долгие годы посвятила воспитанию нескольких поколений детей. В ходе беседы поблагодарил их за проводимую работу, достигнутые результаты и успехи махачкалинских учащихся. Мы верим, что с такими профессионалами, какие есть в числе нашего педагогического сообщества, у детей будут все возможности проявить и приумножить свои способности и таланты. Пусть примет Всевышний все наши посты и благие деяния!», — отметил мэр Махачкалы Салман Дадаев. Заместитель главы города Эмилия Раджабова подчеркнула, что один из смыслов встречи – преемственность, наставничество опытного состава педагогов столичного образования молодым педагогам. По ее словам, планируется формировать сообщества педагогов по направлениям, чтобы они могли теснее взаимодействовать с мэрией и стать индикатор любых изменений , требующих реагирования. Отметим, что в Махачкале находится 71 школа на 98 тысяч учащихся.

1 мая в Духовом центре имени Пророка Исы прошел Республиканский молодежный ифтар единства, организованный общественной организацией Дагестана — Ассоциация «Патриоты». В программу мероприятия вошли мотивационные выступления от лучших спикеров в сфере теологии, выступили чемпионы и успешные предприниматели. Ифтары проходили в разных городах и районах Дагестана. В Дербенте прошел молодежный ифтар, организованный Ассоциацией общественных организаций «Патриоты» совместно с отделом просвещения при Муфтияте РД, Управлением по делам культуры и молодежи и духовенством города Дербента. Ифтар посетили мэр Дербента Рустамбег Пирмагомедов, председатель Муфтията РД Мухаммад Майранов, первый заместитель Муфтия духовного управления Сибири Мухаммад Мукушдибиров, Мухаммад Сулейманов имам мечети имени Имама Шамиля, именитые спортсмены, чемпионы Мира, депутаты НС РД.

Депутат Хабибулла Магомедов организовал общегородской ифтар в Избербаше с участием более трех тысяч человек. Мероприятие прошло на территории Джума-мечети. Сайгидпаша Умаханов организовал благотворительный ифтар для детей-сирот Хасавюрта 20 апреля. В мероприятии приняли участие более 300 человек. Для детей были приготовлены вкусные угощения и подарки, обширная развлекательная программа с участием аниматоров и шоу мыльных пузырей.

Источник: Мирмол