Меседу Садрудинова: «Фонд «Чистое сердце» был первым в мире, кто протянул им руку помощи»

Вице-президент благотворительного фонда «Чистое сердце» Меседу Садрудинова рассказала, что организация уже отправила в Сирию около 400 тонн гумпомощи.

«В Турцию и Сирию пришла большая беда, и наша задача — поддержать их. Фонд «Чистое сердце» был первым в мире, кто протянул им руку помощи. Мы уже отправили около 400 тонн в Сирию и продолжаем помогать по сей день. Завтра борт МЧС отвезёт туда очередной груз с гумпомощью», — рассказала Садрудинова.

Она добавила, что фонд не планирует останавливаться, потому что в организацию продолжает поступать помощь от дагестанцев.

«Пользуясь случаем, хочу поблагодарить каждого, кто внес свой вклад. Подключились не только наши земляки, нам отправляли фуры из Астрахани, Сибири», — сказала Меседу Садрудинова.