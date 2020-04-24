Меры социальной поддержки участников Великой Отечественной войны

Ветераны ВОВ получат соцподдержку от федерального центра, помощь предусмотрена и от региона.

Участники войны, несовершеннолетние заключенные концлагерей получат 100 тысяч рублей. В этом году такую помощь получат 7 ветеранов из Дагестана.

Правительство РД выпустило постановление, согласно которому ветеранам возмещают 50% от коммунальных платежей.

С 2004 года ветераны получают 2 000 рублей ежемесячно – это пожизненная надбавка к пенсии.

В 2009 году ветеранам начали оплачивать пользование городским телефоном. Мера сохранилась и сейчас.

В 2014 году сумму, выплачиваемую на День Победы, повысили до 30 000 рублей.

Кроме того, ветеранам предусмотрена помощь по покупке продуктов, наблюдению за здоровьем, помощь в готовке пищи и сопровождении в больницу.