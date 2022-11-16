Меры социальной поддержки семей добровольцев и мобилизованных граждан обсуждены под руководством Сергея Меликова

15 ноября состоялось совместное заседание Оперативного штаба Республики Дагестан по реализации мер, которые предусмотрены Указом Президента России «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. N756» и Республиканской призывной кампании. Заседание состоялось под руководством Сергея Меликова.

Основой темой повестки стало оказание мер социальной поддержки, которые предусмотрены для семей мобилизованных граждан, кроме того участники заседания обсудили ход проведения в регионе осеннего призыва граждан на военную службу. По вопросу оказания поддержки семьям добровольцев выступил министр труда и социального развития Дагестана Абдурахман Махмудов. В числе мер, по словам министра, планируется предоставить детям добровольцев и мобилизованных граждан специальной квоты для приёма на обучение в ДГУНХ по программам высшего образования. Кроме того, предусматривается и ряд налоговых льгот, оказывается содействие в трудоустройстве. Глава Дагестана положительно оценил проводимую работу, напомнив о том, что каждая семья должна быть обеспечена всем необходимым.