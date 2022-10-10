Меры поддержки семей мобилизованных прокомментировал глава Табасаранского района Магомед Курбанов

Сегодня на оперативном штабе по актуальном вопросам Глава Дагестана Сергей Меликов озвучил меры поддержки семей мобилизованных в ходе частичной мобилизации.

По этому поводу комментарии дал руководитель Табасаранского района Магомед Курбанов: «Я считаю, что эти меры приняты своевременно и к месту. Очень много наших ребят дагестанцев участвуют сегодня в СВО и еще немало ребят сейчас призвано, и эти программы, принятые главой республики, окажут положительное воздействие на членов семей мобилизованных. Стоит отметить, что ранее Табасаранским районом были приняты подобные меры. Это и освобождение от родительской оплаты в дошкольных образовательных учреждениях, и оказание других муниципальных услуг. В дальнейшем мы планируем расширить контроль над семьями мобилизованных. Также подключаются меценаты, готовые помочь малообеспеченным семьям мобилизованных», — отметил глава муниципалитета.