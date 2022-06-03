Меры поддержки предпринимательства с учётом внешних факторов обсудили в Правительстве РД

На заседании Совета при Главе РД по координации деятельности контролирующих и правоохранительных органов в финансово-бюджетной сфере Сергей Меликов подчеркнул, что страна столкнулась с санкционым давлением, и поэтому особенно важными становятся меры поддержки предпринимательства и сокращение количества проверок.

Обсуждение данного вопроса продолжалось и в рамках заседания Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики Дагестана с учётом внешних факторов, прошедшего под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова. «От нас требуется мобилизация социально-экономических резервов и собственного управленческого опыта. Главное сейчас — оперативная реакция на новые ограничения и принятие эффективных решений в режиме реального времени. Этого необходимо добиться во всех структурах власти», — сказал Председатель Правительства РД.

В рамках заседания отдельно обсуждался вопрос льготного кредитования. По словам министра промышленности и торговли РД Низама Халилова, по состоянию на 20 мая текущего года льготные займы предоставлены четырём предприятиям на сумму сто десять миллионов рублей.

Кроме того, по словам Первого вице-премьера Дагестана Руслана Алиева, на федеральном уровне введена новая мера поддержки предприятий направленная на снижение расходов на закупку импортной продукции. В этих целях предусмотрена специальная программа льготного кредитования, процент которой составляет менее восьми процентов. Разница будет компенсирована банкам за счёт субсидий из федерального бюджета. «Такая поддержка поможет предприятиям снизить свои текущие затраты, наладить поставки необходимых товаров», — заключил Алиев.