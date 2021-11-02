Меры по урегулированию задолженности за аренду газовых сетей перед республикой обсудили в Правительстве РД

Совещание о мерах по урегулированию задолженности ООО «Газпром газораспределение Дагестан» перед региональным бюджетом Республики Дагестан состоялось сегодня, 2 ноября, под руководством премьер-министра региона Абдулпатаха Амирханова.

Участники встречи, в частности, обсудили возможности урегулирования задолженностей перед республиканским бюджетом за аренду газовых сетей, находящихся в собственности Республики Дагестан.

Абдулпатах Амирханов отметил работу, проведённую в текущем году Минимуществом Дагестана по актуализации сведений о газовых сетях, находящихся в собственности республики, а также по кадастрированию сетей и регистрации права собственности.

Врио министра по земельным и имущественным отношениям РД Заур Эминов пояснил, что речь идёт о государственных сетях, исполнительные листы были выданы Арбитражным судом на основании договора между Республикой Дагестан и газораспределительной компанией.

По словам Эминова, на сегодняшний день задолженность составляет порядка 218 млн рублей. В текущем году в рамках исполнительных листов республикой получено порядка 8 млн рублей.

Также было отмечено, что в настоящее время готовится для заключения новый договор в целях урегулирования вопроса аренды на более 4 тыс. км сетей.

Участники встречи обсудили правовые аспекты и возможные решения по данному вопросу.