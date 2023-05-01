Меры по улучшению экологии в Дагестане обсудили в Минприроды России

Вице-премьер Республики Дагестан Нариман Абдулмуталибов принял участие в совещании по вопросу ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде в составе федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология», которое состоялось в Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

На совещании были обсуждены различные вопросы, в том числе заключение контрактов на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов в 2023 году и риски своевременной реализации мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок.

С докладами по теме выступили представители 18 регионов страны, в том числе из Республики Мордовия, Вологодской и Ленинградской областей, Ставропольского края и т.д.

В свою очередь, Нариман Абдулмуталибов рассказал, какие меры принимаются в Дагестане по ликвидации несанкционированных свалок и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде.

Он сообщил, что в 2021 году Правительство РД в целях реализации федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» инициировало разработку проектной документации на ликвидацию несанкционированных свалок, расположенных в четырех городских округах.

«В 2023 году выделены субсидии из федерального бюджета в размере чуть более 1 млрд рублей на реализацию данных мероприятий. В феврале этого года ГКУ РД «Дагводсервис» Минприроды РД заключило контракт с ООО «Русстрой» по объектам рекультивации несанкционированных свалок, расположенных в границах городских округов «город Хасавюрт», «город Каспийск», «город Южно-Сухокумск», «город Буйнакск. На объектах уже завершены подготовительные работы. Процент проведенных работ по объектам от 8 до 16 %. Рисков не освоения средств нет. Работа проходит по графику и в течение года предусмотренные работы будут завершены. После завершения технического этапа постараемся завершить и биологический этап рекультивации», — озвучил Абдулмуталибов.

Вместе с тем он уточнил, что после рекультивации эти участки будут возвращены местным властям для дальнейшего ухода и использования по целевому назначению.

«Рекультивация четырех свалок улучшит состояние окружающей среды и экологические условия в республике. Города смогут использовать в хозяйственных целях более 20 га возвращенных и очищенных земель. Сейчас направили для включения в проект ещё шесть свалок», — отметил вице-премьер.

Отметим, что в рамках поездки вице-премьер также встретился с заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ Мурадом Керимовым. В рамках встречи были обсуждены вопросы улучшения экологии в Дагестане.