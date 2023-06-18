Меры по профилактике незаконного оборота наркотических средств обсудили в Правительстве Дагестана

В пятницу, 16 июня, под руководством вице-премьера Дагестана Рамазана Джафарова прошло заседание Антинаркотической комиссии в регионе.

Открывая заседание, Рамазан Джафаров отметил, что проведение мероприятий по профилактике наркомании является приоритетным направлением в государственной социальной политике.

«В первую очередь эта деятельность должна быть направлена на профилактику наркомании и формирование здорового образа жизни среди детей и молодежи. И для этого необходимо использовать все имеющиеся механизмы и рычаги воздействия», — подчеркнул Джафаров.

Одним из способов профилактики незаконного оборота и потребления наркотических средств является информирование населения об их вреде через средства массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». О том, как эта работа проводится в республике, рассказал руководитель Агентства информации и печати РД Абдуразак Джамалутдинов.

«С начала 2023 года в республиканских СМИ размещено свыше 200 материалов, направленных на противодействие наркомании. Публикации в СМИ информировали о деятельности Антинаркотической комиссии в Республике Дагестан, антинаркотических комиссий в муниципальных образованиях, о профилактической работе, проводимой в молодежной среде, в образовательных учреждениях республики, о мерах правоохранительных органов по пресечению распространения наркотиков.

Большой блок публикаций в республиканских СМИ посвящен пропаганде здорового образа жизни. Обеспечено освещение спортивных мероприятий, в том числе соревнований и акций, проходящих в муниципалитетах республики под девизами «За здоровый образ жизни», «Против наркотиков». Только на сайте РИА «Дагестан» в рубрике «Спорт» с начала года размещено более 400 публикаций о событиях в спортивной жизни республики», — сказал Джамалутдинов.

Руководитель ведомства также сообщил, что с начала года в эфире телеканала РГВК «Дагестан» вышло около 20 видеосюжетов с информацией о деятельности правоохранительных органов по пресечению распространения наркотиков.

«Работа республиканских СМИ по противодействию наркомании направлена на формирование неприятия наркомании среди молодежи, снижение темпов ее вовлечения в среду наркозависимых, информирование о последствиях потребления наркотических средств и психотропных веществ», — завершил выступление Абдуразак Джамалутдинов.

Далее выступил начальник УКОН МВД по РД Мустангер Муминов. Он рассказал членам Комиссии, какая работа проводится в республике в целях предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств естественного происхождения и принимаемых мерах по профилактике наркопреступности.

По словам Муминова, основным источником поступления в незаконный оборот марихуаны в регионе остается местное растительное сырье. В целях стабилизации оперативной обстановки в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения, выявления и ликвидации незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, в регионе ежегодно проводится ряд целевых оперативно-профилактических операций, в том числе и межведомственных, в числе которых ежегодная комплексная операция «Мак».

«В реализации указанных мероприятиях приняли участие представители УФСБ России по РД, Дагестанской таможни, ПУ ФСБ России по РД, Росгвардии, Махачкалинского линейного управления МВД на транспорте, министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан и представителями местных органов власти», — сообщил он.

В свою очередь, министр здравоохранения республики Татьяна Беляева озвучила, что в целях исполнения мероприятий по подготовки кадров для медицинских организаций государственной системы здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь по профилю «психиатрия-наркология» — проведены выездные семинар-совещания по вопросам повышения квалификации и подготовки кадров в городах Кизляр, Махачкала, Хасавюрт, Дербент и Буйнакск.

«Минздравом РД на постоянной основе проводится работа по проведению профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. В 2022-2023 учебном году медицинскими осмотрами охвачены более 7 000 обучающихся», — отметила Беляева.

В заключение, с информацией об утверждении методических рекомендаций по организации антинаркотической деятельности в муниципальных образованиях республики выступил Советник Главы РД, руководитель аппарата Антинаркотической комиссии Герман Шахвеледов.