Меры кредитно-гарантийной поддержки обсудили на семинаре в Махачкале

По инициативе Агентства по предпринимательству и инвестициям РД состоялся образовательный семинар по вопросам оказания кредитно-гарантийной поддержки. Мероприятие по теме «Кредитно-гарантийная поддержка АО «МСП Банк» состоялось в рамках Недели предпринимательства в Республике Дагестан. О существующих мерах поддержки на мероприятии рассказал региональный менеджер АО «МСП Банк» Каландар Магомедов, отметив и особые условия для семейного бизнеса, туризма, поддержки самозанятых и женского предпринимательства.

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники