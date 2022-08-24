Меры господдержки предпринимателей расширяются

Абдулмулсим Абдулмуслимов провел сегодня Заседание совета при Главе РД по улучшению инвестиционного климата Дагестана. Она озвучил реализуемые в республике программы поддержки, в частности «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Также он озвучил задачу увеличения численности занятых в малом и среднем бизнесе до 98 тысяч человек.

Председатель Правительства сообщил также о внедрении Регионального инвестиционного стандарта, как единой системы поддержки новых инвестпроектов. Стандарт будет реализовываться в несколько волн, в рамках которых Дагестана «накроет» на этапе третьей волны.

С более подробным докладом по озвученному проекту выступил руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям РД Артём Хрюкин.