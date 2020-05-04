Экономика

Меры господдержки бизнеса обсудили в Правительстве РД

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1 мая под руководством Артем Здунова прошло заседание оперштаба. По ВКС обсудили экономику и социальное положение в регионе в условиях распространения коронавируса.

Глава Минэкономики доложил об итогах мониторинга экономического положения системообразующих предприятий. Как известно, в Перечень вошли 116 организаций. Общая численность работников составляет более 37 тысяч человек.

Участники встречи обсудили меры господдержки системообразующих предприятий. Было отмечено, что в случае выявления факторов, негативно отражающихся на деятельности предприятий, будут выработаны меры для ликвидации или минимизации их действия на финансовое состояние юрлиц.

Предметом обсуждения стало и субсидирование части затрат субъектов малого и среднего бизнеса.

В завершение глава кабмина напомнил всем о размещении необходимой информации на доступных ресурсах.

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