Мероприятия по снижению уровня бедности в Дагестане обсудили на заседании регионального Правительства

21 апреля Абдулпатах Амирханов провёл заседание Правительства РД, главной темой которого стала реализация мер по снижению уровня бедности в Дагестане. С докладом по данному вопросу выступила Изумруд Мугутдинова. Министр труда и социального развития РД отметила, что в числе других мер в республике создан реестр малоимущих граждан с доходами ниже ПМ, для оказания индивидуальных мер поддержки. Комментируя выступление, Председатель Правительства РД отметил, что деньги в размере восемьсот шестидесяти восьми миллионов рублей до малоимущих семей должны дойти без срывов.

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