Мероприятия ко Всемирному дню донора прошли в Махачкале

В Дагестане отметили Всемирный день донора. Так, на главной площади Махачкалы была расположена передвижная лаборатория и Мобильный донорский пункт, где проводилось экспресс-тестирование, а также предоставлялась возможность сдать кровь. В акции приняли участие более двухсот граждан, было заготовлено более ста литров крови. Важно, что специалисты СПИД-отделения РЦИБиСПИД несколько раз в неделю проводят обследование граждан на улицах города для привлечения внимания граждан к профилактике инфекций. Также в здании Даггосмедуниверситета был открыт Пункт вакцинации, где каждый желающий мог пройти процедуру антиковидной иммунизации.

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