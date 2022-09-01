Общество

Мероприятие в честь Дня ветеринарного работника прошло в Махачкале

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31 августа в Махачкале состоялось торжественное мероприятие посвящённое Дню ветеринарного работника.

В мероприятии приняли участие вице-премьер Дагестана Нариман Абдулмуталибов. В своём приветственном слове заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан подчеркнул, что профессия ветврача — одна из самых сложных, так как помимо профессионализма требует физической силы. «В настоящее время в Дагестане достаточно спокойная эпизоотическая ситуация, во многом благодаря вашему труду и профессионализму», — сказал Абдулмуталибов.

В рамках торжественного мероприятия были отмечены тридцать шесть специалистов отрасли.

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