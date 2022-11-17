Мероприятие, посвященное 205-летию со дня рождения Айвазовского, прошло в Республиканской детской библиотеке имени Н. Юсупова

В Республиканской детской библиотеке имени Н. Юсупова состоялось мероприятие, посвященное 205-летию со дня рождения великого художника Ивана Айвазовского.

Открывая мероприятие, заведующая старшим отделом Республиканской детской библиотеки Елена Кулякина поприветствовала всех участников и рассказала о жизни и творчестве Ивана Айвазовского.

«Сегодня эту дату мы отмечаем необычно, в этом мероприятии мы соединили троих прекрасных художников: художника слова – Константина Станюковича, художника кисти – Ивана Айвазовского, художника музыки – Николая Римского-Корсакова. Их всех объединяла, конечно же, большая любовь к морю», – отметила она.

Участниками мероприятия стали ученики десятого класса лицея №39 имени Астемирова, для них был организован показ слайд-шоу из картин Айвазовского в сопровождении знаменитых музыкальных композиций Николая Римского-Корсакова.

Гость мероприятия, редактор литературного отдела республиканской газеты для детей и подростков «Орленок-Дагестан» Любовь Остревная выразила благодарность его организаторам.