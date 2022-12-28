Мероприятие ко Дню матери провели в селе Калининаул

В преддверии Дня матери и в рамках патриотического проекта «Поклонитесь Матери Солдата», администрацией сельского поселения Калининаул Казбековского района совместно с ООО КРО «Российский союз ветеранов Афганистана» и домом культуры было организованно небольшое мероприятие с приглашением матерей и жен раненых военнослужащих и мобилизованных села Калининаул.

Приветствуя гостей мероприятия, глава села Гаджи Гаджиев поблагодарил матерей за то, что воспитали достойных сыновей в духе патриотизма. Всех гостей угостили вкусным чаем со сладостями и подарили цветы.