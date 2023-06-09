Мероприятие к столетию Расула Гамзатова прошло в Москве в Доме Ростовых

В городе Москве в резиденции Ассоциации союзов писателей и издателей России в Доме Ростовых прошло мероприятие, посвященное кавказской поэзии. Фестивальное время всегда ограничено, а масштабность и оригинальность «певца Кавказа», как много раз было сказано, — неиссякаемы. Слово о поэте — обстоятельное, торжественное и теплое — произнесла Миясат Муслимова, руководитель Дагестанского отделения Союза российских писателей. Говорили о жизни и счастливой творческой судьбе Расула Гамзатова, о трепетном отношении поэта к традициям русской классической литературы и о его лирике, одновременно впитавшей в себя культуру родного края и далеко перешагнувшей за его пределы, представили издание сборника стихов поэта «В горах мое сердце», подготовленное Институтом педагогики им. А.А.Тахо-Годи. В завершение вечера провели конкурс на лучшее знание биографии и творчества Расула Гамзатова, наградив победителя этой книгой. Вторую часть вечера посвятили 85-летию народного поэта Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Калмыкии Салиха Гуртуева — основателя Клуба писателей Кавказа, большого подвижника литературы, много сил отдававшего поддержке национальных писателей и поиску новых литературных имен. Дагестанское отделение Союза российских писателей пятый год проводит международный конкурс гражданской поэзии имени С.Гуртуева «Есть родина, а значит – счастье есть», хорошо известный в стране, направленный на укрепление дружбы народов и создание единого литературного пространства. Директор московского издательства «СТиХИ» Арсений Ли представил сборник победителей IV Международного литературного конкурса им. Салиха Гуртуева «Есть родина, а значит — счастье есть», изданный при поддержке Министерства культуры Республики Дагестан. В нее вошли произведения поэтов из разных городов России и мира. Приятным сюрпризом для слушателей стало то, что многие авторы смогли лично приехать в Москву и выступить в Доме Ростовых. Махачкала, как отмечал обозреватель «Независимой газеты» и член жюри конкурса Андрей Жуков-Щербак, становится литературной столицей Северного Кавказа, о чем и свидетельствует насыщенная деятельность творческих союзов республики.

Источник: Мирмол