Мэрия Махачкалы проводит встречи с общественниками для обсуждения проблемных вопросов

Врио мэра Ризван Газимагомедов встретился с жителями Докузпаринской улицы.

Общественники подняли ряд социально важных вопросов, которые волнуют всех жителей посёлка:

– строительство объектов социальной инфраструктуры;

– расширение территории кладбища;

– изменение существующих маршрутов общественного транспорта;

– открытие дополнительных спортивных секций в посёлке для молодёжи.

Каждый из озвученных вопросов был обсуждён, по ним даны соответствующие поручения.

Аналогичные встречи будут проходить с жителями остальных сёл и посёлков муниципалитета.

«Мы готовы к диалогу и открыты для общения», — написал мэр в своём телеграм-канале.