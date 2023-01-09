Мэрия Махачкалы проводит встречи с общественниками для обсуждения проблемных вопросов

Врио мэра Ризван Газимагомедов встретился с жителями Докузпаринской улицы.
Общественники подняли ряд социально важных вопросов, которые волнуют всех жителей посёлка:
– строительство объектов социальной инфраструктуры;
– расширение территории кладбища;
– изменение существующих маршрутов общественного транспорта;
– открытие дополнительных спортивных секций в посёлке для молодёжи.
Каждый из озвученных вопросов был обсуждён, по ним даны соответствующие поручения.
Аналогичные встречи будут проходить с жителями остальных сёл и посёлков муниципалитета.
«Мы готовы к диалогу и открыты для общения», — написал мэр в своём телеграм-канале.