Мэрия Махачкалы продолжает оказывать гумпомощь новым регионам

«В начале этого года мы с коллегами повезли гуманитарную помощь в несколько новых регионов нашей страны, находящихся в зоне проведения специальной военной операции.

В ходе поездки посетили города и социальные объекты, которым обещали оказывать помощь.

Как и было обещано, мы направили очередной гуманитарный груз.

Коллеги побывали в том числе в городе Бердянске, по социальным объектам которого была распределена помощь.

Мы и дальше будем помогать нашим соотечественникам и уделять самое пристальное внимание семьям участников специальной военной операции», — написал мэр Махачкалы Ризван Газимагомедов на личной странице в телеграм.