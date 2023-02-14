Мэрия Махачкалы опубликовала список незаконно строящихся домов

«По моему поручению Управлением архитектуры и градостроительства подготовлен перечень многоквартирных домов, которые незаконно возводятся на территории муниципалитета.

Составлена цветовая таблица, в которой будут отображены МКД, находящиеся в зелёной, жёлтой, оранжевой и красной зонах, в зависимости от проблем, которые зафиксированы.

В зелёной зоне – МКД, приобретать которые горожане могут смело: здесь нет никаких проблем и претензий, в жёлтой – где претензии по способам управления домом, в оранжевой – где приобретение недвижимости стоит под знаком вопроса в связи с рядом проблем и претензий. Приобретать дома, находящиеся в красной зоне, категорически нельзя: таким образом вы рискуете попасть в ряды обманутых дольщиков.

Информация будет опубликована на сайте администрации г. Махачкалы и в социальных сетях.

Также по поручению Главы Дагестана Сергея Алимовича Меликова мы готовим списки всех обманутых дольщиков города, которые будут переданы региональным властям.

В свою очередь усилим контроль за недопущением незаконного возведения МКД, а также сносом объектов, по которым принято решение суда о демонтаже», — сообщил мэр Махачкалы.