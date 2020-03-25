Мэрия Дербента выделила земельный участок для «Больницы будущего»

В Дербенте построят суперсовременную больницу. Городская администрация уже выделила участок.

Больницу начнут строить на средства спонсора, ожидается также субсидия из федерального бюджета.

Медицинское учреждение будет мультипрофильным: пациентов будут обслуживать по стандартам трехуровневой системы.

Помимо традиционной больничной структуры, при центре построят отделение патологии беременности, реабилитационный отдел и даже сектор паллиативной помощи. В отдельном корпусе будет располагаться кожно-венерологический корпус и патологоанатомическое отделение.

Больница будет обслуживать население Южного Дагестана, включая детей и пожилых людей.