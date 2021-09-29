Мэр Южно-Сухокумска посетил ЦУР Дагестана

Руководитель Южно-Сухокумска Абдула Абдулаев встретился с руководством Центра и обсудил насущные проблемы города.

С июля по сентябрь 2021 года система «Инцидент Менеджмент» зарегистрировала обращения от жителей Южно-Сухокумска, которые касались отсутствия водоснабжения, наличия мусора на улицах горда, а также отсутствия фонарного освещения. Эти инциденты сотрудники ЦУР РД донесли до мэра города, что и стало поводом его посещения Центра.

Руководитель ЦУР РД Султан Абдуралимов поднял данные системы «Инцидент Менеджмент» с конкретными комментариями жителей. Глава Южно-Сухокумска отметил, что указанные проблемы находятся теперь на его личном контроле, для их решения уже принимаются меры.

Мэр рассказал о проводимой работе по поддержке территории Южно-Сухокумска в порядке. Администрация города также проводит работу, направленную на решение вопроса занятости населения.

«Мы обеспокоены тем, что не хватает рабочих мест в городе. Делаем все возможное, чтобы решить эту проблему. Ведется строительство мясокомбината. Кроме того, мы будем запускать молочное производство», — сказал Абдулаев.

Кроме того, сотрудники МЦУ Южно-Сухокумска и пресс-службы городской администрации пройдут обучение от ЦУР, чтобы выстроить систему качественного и своевременного информирования населения о проводимой в городе работе.