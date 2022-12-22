Мэр Махачкалы сообщил, что семье погибшего Шамиля Магомедова будет оказана вся необходимая помощь

«Уважаемые махачкалинцы!
Накануне мы получили трагическую весть, что доброволец из Махачкалы Шамиль Магомедов пал на поле боя.
Все мы от Всевышнего, и к Нему наше возвращение!
Я, все мои коллеги и представители депутатского корпуса приносим соболезнования родным и близким Шамиля.
Мы разделяем с вами боль потери.
Семье будет оказана вся необходимая помощь.
Уверен в безопасности и будущем нашей страны, за которую отдали жизнь Шамиль и другие наши соотечественники.
Победа обязательно будет за нами!» — сообщил Ризван Газимагомедов.