Герои Z

Мэр Махачкалы сообщил, что семье погибшего Шамиля Магомедова будет оказана вся необходимая помощь

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«Уважаемые махачкалинцы!

Накануне мы получили трагическую весть, что доброволец из Махачкалы Шамиль Магомедов пал на поле боя.

Все мы от Всевышнего, и к Нему наше возвращение!

Я, все мои коллеги и представители депутатского корпуса приносим соболезнования родным и близким Шамиля.

Мы разделяем с вами боль потери.

Семье будет оказана вся необходимая помощь.

Уверен в безопасности и будущем нашей страны, за которую отдали жизнь Шамиль и другие наши соотечественники.

Победа обязательно будет за нами!» — сообщил Ризван Газимагомедов.

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