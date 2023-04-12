Мэр Махачкалы Ризван Газимагомедов вручил юным горожанам первые паспорта

В мэрии города Махачкалы состоялась церемония вручения первых паспортов юношам и девушкам, достигшим 14-летнего возраста. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Махачкалы.

Основной документ гражданина России 15-ти юным горожанам – победителям Российского движения детей и молодежи «Движение первых» – вручил и.о. главы столицы республики Ризван Газимагомедов.

«Получение паспорта налагает на вас определенные права и обязанности. Хотелось бы, чтобы вы были настоящими патриотами Российской Федерации. Вы – это будущее нашей страны. Желаю вам здоровья, добра и удачи на жизненном пути», – сказал Ризван Газимагомедов.