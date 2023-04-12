Общество

Мэр Махачкалы Ризван Газимагомедов вручил юным горожанам первые паспорта

Оставить комментарий

В мэрии города Махачкалы состоялась церемония вручения первых паспортов юношам и девушкам, достигшим 14-летнего возраста. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Махачкалы.

Основной документ гражданина России 15-ти юным горожанам – победителям Российского движения детей и молодежи «Движение первых» – вручил и.о. главы столицы республики Ризван Газимагомедов.

«Получение паспорта налагает на вас определенные права и обязанности. Хотелось бы, чтобы вы были настоящими патриотами Российской Федерации. Вы – это будущее нашей страны. Желаю вам здоровья, добра и удачи на жизненном пути», – сказал Ризван Газимагомедов.

Также читают:

В Дагестане презентовали книгу «Государственный Со...
В Дагестане на площади 96 тыс. га посадят озимые з...
Сергей Меликов о спасении озера Аджи
Владимир Васильев встретился  с представителями Со...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *