Мэр Махачкалы Ризван Газимагомедов организовал праздник для работниц городских служб

Этот праздник связан со всем светлым и прекрасным, олицетворением которого во все времена была женщина, и всегда с особой теплотой отмечается в нашей стране.

Мы каждый день отдаём дань искреннего уважения, любви и признательности вам, нашим дорогим женщинам, матерям и женам, сестрам и дочерям, за мудрость и терпение, заботу и доброту, душевное тепло и нежность. Во все времена женщина была и остается символом жизни, источником красоты и вдохновения.

Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, добиваетесь успехов в профессиональной и общественной деятельности, оставаясь при этом всегда молодыми и прекрасными.

Этот праздник был организован для наших работниц городских коммунальных служб, которые создают чистоту и красоту в нашем городе.

От имени всех махачкалинцев поблагодарил за их нелегкий каждодневный труд.

Работницы коммунальной сферы города – это не просто труженицы, которые проводят санитарные работы, это люди, которые, оставив домашние дела, заботы и детей, выходят на смену ранним утром, пока мы с вами спим, чтобы сделать город чистым и ухоженным, чтобы каждый день, выходя из дома, горожане могли ходить по чистым улицам.

Это непростой труд, который заслуживает высочайшей благодарности.

Уборка столицы с населением свыше 1 млн человек – это сложный и трудоемкий процесс, который зачастую проводится руками работниц коммунальной отрасли.

Поэтому сегодняшние поздравления, награждения, цветы и добрые слова – самое малое, чем мы можем выразить свою благодарность!

Источник: https://mkala.ru/news/2034/rizvan-gazimagomedov-organizoval-prazdnik-dlya-rabotnic-gorodskix-sluzb