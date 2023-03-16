Мэр Махачкалы провёл личный приём граждан

И. о. главы города Махачкалы Ризван Газимагомедов провел приём граждан, в ходе которого выслушал горожан.

Одной из первых на приём к градоначальнику пришла мать погибшего участника специальной военной операции из посёлка Шамхал Камилла Бельчук.

Камилла Георгиевна попросила руководство города рассмотреть вопрос о названии или переименовании улицы в Махачкале или в посёлке Шамхал в честь её погибшего сына Руслана.

Газимагомедов сообщил, что предложение о переименовании или присвоении одной из улиц имени погибшего участника СВО уже находится на рассмотрении у махачкалинского депутатского корпуса. Градоначальник анонсировал положительное решение данного вопроса и обещал лично присутствовать на торжественной церемонии переименования улицы.

На приём к и. о. мэра Махачкалы пришёл также Виталий Ивлев, спасший ребёнка из горящего дома по улице Лаптиева, 81 во время пожара, произошедшего в конце января текущего года. Виталий пришёл с просьбой асфальтировать улицу Маячную в квартале Маяк. Газимагомедов поручил руководителю городского УЖКХ Гаджимураду Абдуразакову проработать вопрос капитального ремонта улицы Маячной, а не только ее асфальтирования. Также в ходе встречи с махачкалинцем Ризван Газимагомедов поблагодарил его за поступок и вручил почётную грамоту «За активное и своевременное действие по спасению людей во время пожара и проявленные при этом мужество, смелость и решительность».

Шамиль Мамаев и Елена Поплавская пришли с инициативой по благоустройству городской территории в микрорайоне Первая Махачкала. Шамиль Мамаев в 2020 году уже обращался в городскую администрацию с просьбой рассмотреть возможность создания сквера на участке по улице Громова, в районе пункта остановки ЖДВ, где ранее было общественное пространство. Оказалось, что участок находится под обременением. В судебном порядке земельный участок был возвращен в собственность муниципалитета и включён в перечень объектов на благоустройство в рейтинговое голосование на 2021–2022 гг., но не набрал необходимого количества баллов.

В текущем году мэрией города данный объект включён в рейтинговое голосование по выбору дизайн-проектов. Сегодня Шамиль и Елена представили также свой вариант дизайн-проекта. Ризван Газимагомедов поручил своему первому заместителю Нариману Темуркаеву рассмотреть инициативу Мамаева и Поплавской на включение их дизайн-проекта в голосование.

В ходе приёма граждан к и. о. мэра Махачкалы обратились 6 жителей столицы. Ризван Газимагомедов детально изучил волнующие их вопросы. Всем были даны подробные разъяснения, после чего обращения переданы для дальнейшего рассмотрения заместителям мэра по направлениям и в соответствующие структурные подразделения городской администрации. Исполнение данных поручений Ризваном Газимагомедовым взято на личный контроль.