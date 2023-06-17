Мэр Махачкалы прокомментировал выступление Президента России Владимира Путина на ПМЭФ

«В своем выступлении он напомнил, что год назад на этом же форуме изложил свое видение тех вызовов, с которыми столкнулась и наша страна, и, фактически, весь мир, подробно останавливаясь на действиях, призванных обеспечить уверенное, долгосрочное суверенное развитие страны.

Сегодня Президент РФ констатировал факт правильного выбора стратегии и успешной её реализации:

позитивные макроэкономические тенденции набирают обороты и силу;

мы сохранили ответственную сбалансированную бюджетную и денежно-кредитную политику; устойчивая макроэкономическая ситуация стала нашим конкурентным преимуществом, действенным фактором развития;

финансовые возможности государства позволяют держать уверенный курс на обеспечение социальной справедливости, на сокращение бедности и неравенства;

делается упор на развитие частной инициативы;

Владимир Владимирович призвал руководителей регионов оказывать содействие развивающимся брендам.

Отмечу, что Глава Дагестана Сергей Алимович Меликов уже сделал определённые шаги в этом направлении, делая упор на развитие агропромышленного комплекса республики как одного из важных факторов развития региональной экономики.

Со своей стороны городские власти также готовы поддержать местных производителей, готовы к открытому диалогу власти и предпринимательского сообщества, который позволит значительно улучшить экономическое развитие Махачкалы», — написал мэр Махачкалы.